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США пытаются узнать, перебросила ли Россия ядерное оружие к границе Украины, - Daily Mail

Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолеты-разведчки США совершают полеты над Украиной, чтобы отслеживать наращивание российских войск возле украинской территории. Они также пытаются узнать, перебросила ли Россия к границе тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как отмечает издание, США используют самолеты-разведчики для поиска признаков того, что Россия перебросила ядерное оружие к границе с Украиной. По его данным, о такой возможности ранее заявляли российские официальные лица.

Разведывательное полеты вдоль украинско-российской границы также проводятся для контроля за наращиванием войск России. Издание отмечает, что президент США Джо Байден рассматривает возможность сохранить силы специального назначения в Украине на случай полномасштабного вторжения.

Напомним, самолеты-разведчики США периодически совершают полеты над востоком Украины и вдоль границы с Россией.

Отметим, США допустили возможность усиления войск в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаЯдерное оружие