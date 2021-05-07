У США намагалися пограбувати банк: п'ять людей опинилися в заручниках

У місті Сент-Клауді, штат Міннесота, США, невідомі намагалися пограбувати банк Wells Fargo. Вони взяли кілька людей в заручники.

За останніми даними, чотирьох вдалося звільнити. Про постраждалих не повідомляється. "Ми можемо підтвердити наявність заручників у Південній філії Wells Fargo в Сент-Клауд <...> Ми співпрацюємо з місцевими правоохоронними органами і зробимо все можливе, щоб допомогти владі в їх розслідуванні", - заявила прес-секретар банку Стейсі Шиллер. \

Нагадаємо, не так давно в одну з філій "Банку Грузії" у Тбілісі увірвався озброєний чоловік. Він взяв людей в заручники. Зловмисник діяв поодинці. Крім того, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік взяв у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця були при собі автомат і граната.

Також у грудні 2020 року в Домоні, поблизу Парижа, озброєний чоловік захопив заручників у будівлі компанії. Попередньо, нападником був керівник компанії, а серед заручників - його дружина.