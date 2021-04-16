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У Грузії в приміщення банку увірвалася озброєна людина та утримує заручників

Новость на русском → Тбілісі, П'ятниця 16 квітня 2021 12:22
У Грузії в приміщення банку увірвалася озброєна людина та утримує заручників Фото: в Грузії утримують заручників в банку (vk.com/nourl_news)
Автор: Анастасія Рокитна

В одну з філій "Банку Грузії" в Тбілісі увірвалася озброєна людина. Вона взяла в заручники людей, які там перебували.

Про це повідомляє видання "Грузія Online".

Зараз там представники правоохоронних органів.

За попередніми даними, зловмисник діє самостійно. Поки невідомо, скільки саме людей перебувають у приміщенні.

За попередніми даними, в заручниках - двоє людей.

Співробітники поліції повністю оточили територію поруч з метро Авлабарі.

    Нагадаємо, в листопаді минулого року Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про захоплення заручників в Тбілісі в мікрофінансовій організації.

    Крім того, в жовтні в грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця були при собі автомат і граната.

    Через кілька годин він звільнив всіх 43 заручників.

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