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Поблизу Парижа озброєний чоловік захопив заручників, є поранені

Домон, Четвер 17 грудня 2020 22:10
Поблизу Парижа озброєний чоловік захопив заручників, є поранені
Фото: поліція Франції (twitter.com franceinfo)
Автор: Дмитро Левицький

У Домоні, що поблизу Парижу, озброєний чоловік захопив заручників в будівлі компанії. Попередньо, нападником є керівник компанії, а серед заручників - його дружина.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Інцидент стався рано ввечері. За інформацією кількох ознайомлених із ситуацією джерел, двоє людей отримали вогнепальні поранення. На момент захоплення заручників в будівлі перебували ще кілька людей.

На місці інциденту вже працює поліція. Правоохоронці ведуть переговори зі зловмисником. Крім того, прокуратура вже заявила про порушення справи, але за якою статтею не уточнюється.

У соцмережах вже поширили відео з місця події. На відео видно, що на місці інциденту перебуває поліція.

Нагадаємо, минулого тижня у Маріуполі чоловік захопив заручників у приміщенні банку. Зловмисник погрожував підірвати будівлю.

Також РБК-Україна писало, про захоплення заручників в банку в Тбілісі. Зловмисник декілька годин тримав у заручниках 9 осіб.

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