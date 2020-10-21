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У Грузії захопили заручників у банку

Зугдіді, Середа 21 жовтня 2020 15:03
У Грузії захопили заручників у банку
Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У грузинському місті Зугдіді озброєний чоловік захопив у заручники співробітників і відвідувачів банку Bank of Georgia. У злочинця при собі автомат і граната.

Про це повідомляє Перший канал Громадського телебачення Грузії.

Поки чоловік не висував своїх вимог.

Як повідомляє "Грузія Online", злочинців може бути двоє, а один зі співробітників банку встиг натиснути тривожну кнопку. На місці події перебувають співробітники поліції та спецназ.

За словами співробітника банку, озброєний чоловік кілька разів вистрілив, увійшовши до будівлі банку.

За попередніми даними, в заручниках можуть знаходитися до 40 осіб.

Нагадаємо, на початку серпня у французькому місті Гавр чоловік захопив заручників в одному з відділень банку. Чоловік тримав заручників близько шести годин, після чого його затримали.

Крім того, 3 липня у Києві чоловік захопив відділення банку і взяв у заручники одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецназівці Служби безпеки України, а зараз він знаходиться під вартою.

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