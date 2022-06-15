ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США провели найбільше одномоментне підвищення базової ставки за 28 років

Новость на русском →
США, Середа 15 червня 2022 21:51
США провели найбільше одномоментне підвищення базової ставки за 28 років Фото: ФРС США підвищила базову процентну ставку (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Федеральна резервна система США підвищила базову ставку на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%. Це найбільше з 1994 року одномоментне підвищення базової ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ФРС США.

На такий крок американський Федрезерв пішов на тлі інфляції, яка досягла свого 40-річного максимуму. ФРС продовжить підвищувати ставки цього року найшвидшими за останні десятиліття темпами.

Як прогнозує ФРС, до кінця 2022 року ставка зросте до 3,4%, а до кінця наступного - її розмір становитиме 3,8%.

Федрезерв США знизив прогноз зростання ВВП США на 2022 рік з 2,8% до 1,7%, на 2023 рік - з 2,2% також до 1,7%. Водночас було підвищено прогноз щодо інфляції в США в 2022 році з 4,3% до 5,2%.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як інфляція в США вплине на фінансові ринки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФРС Сполучені Штати Америки
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського