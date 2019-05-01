ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США провели випробування нової балістичної ракети

Новини » Суспільство    01.05.2019 - 20:27
У США провели випробування нової балістичної ракети

Ракета пролетіла 6,7 тис. км над Тихим океаном

У США успішно пройшов тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування глобальних ударів ВПС США.

Повідомляється, що з бази Ванденберг (штат Каліфорнія) 1 травня був здійснений пуск ракети без боєголовки. Ракета пролетіла близько 6,7 тис. км в сторону Маршаллових острів в Тихому океані.

"Тест продемонстрував, що у США сучасний, надійний, гнучкий і готовий до запобігання загроз XXI століття потенціал ядерного стримування", - сказано в заяві.

Також вони підкреслили, що пуск не є відповіддю або реакцією на якісь події в світі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран представив нову балістичну ракету. В Ірані заявили, що це відповідь на дії США і ЄС, які ввели санкції проти країни.

Нагадаємо, що вчені назвали розмір ядерного арсеналу США. За оцінками вчених, на сьогодні США розгорнули 1740 ядерних боєголовок на стратегічних носіях, ще більше 2 тисяч боєголовок перебувають у резерві та зберігаються на складах.

Влада США заборонили перетинати повітряний простір Венесуели В США дозволили продаж IQOS
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Сполучені Штати Америкиракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся