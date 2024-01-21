RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США провели испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider

Фото: США провели испытания стратегического бомбардировщика B-21 Raider (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты провели новый этап летных испытаний нового стратегического бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Об этом заявила представитель Военно-воздушных сил США Энн Стефанек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Air&Space forces magazine.

"B-21 Raider проходит летные испытания. Они являются важным этапом испытательной кампании, которая проводится в целях обеспечения живучести, дальности действия, потенциала проникающего удара для сдерживания агрессии и стратегических атак против США, союзников и партнеров", - заявила Стефанек.

По ее словам, ВВС США не предоставляют информацию о программе испытания, в том числе о количестве полетов, совершенных самолетом.

Что известно о новом бомбардировщике B-21 Raider

Самолет B-21 Raider был впервые представлен в начале декабря 2022 года. Ожидается, что ВВС США получат бомбардировщик в 2025 году. Стоимость каждого самолета оценивается в 772 млн долларов. Ежегодно планируется производство от 10 до 12 самолетов B-21.

Свой первый испытательный полет бомбардировщик совершил 10 ноября 2023 года. B-21 покинул завод Northrop ВВС в Палмдейле, штат Калифорния, на рассвете.

B-21 Raider должен стать первым американским бомбардировщиком за последние 30 лет. Предполагается, что он сможет нести боеприпасы в обычном и ядерном оснащении. B-21 Raider назван в честь подполковника Джеймса Дулиттла, который во время Второй мировой войны командовал операцией по бомбардировке вооруженных сил Японии в ответ на атаку базы Перл-Харбор.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиПентагон