США провели пуск міжконтинентальної балістичної ракети

Сполучені Штати Америки (США) здійснили випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, яка здатна нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення. Про це повідомило Командування глобального удару ВПС США, передає New York Times.

Ракета була запущена в 12:33 за київським часом з шахтної пускової установки на авіабазі Ванденберг в штаті Каліфорнія. Вона потрапила в задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в центральній частині Тихого океану.

При цьому раніше представник авіабази Ванденберг зазначив, що нинішній тестовий пуск не пов'язаний з якоюсь подією у світі.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю. За словами глави Європейського командування США Кертіса Скапаротті, це частина російської доктрини та способу ведення війни.

Крім того, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Додамо, що 2 лютого президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності.