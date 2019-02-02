Росія вийшла з Договору про РСМД

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін заявив, що їх дії є дзеркальними до дій США

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу Кремля.

Президент РФ заявив, що їх дії є дзеркальними на дії США.

"Американські партнери оголосили про те, що вони припиняють свою участь в Договорі, і ми припиняємо. Вони оголосили про те, що вони займаються науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, і ми будемо робити те ж саме", - заявив Путін.

Крім цього, президент РФ підтримав пропозицію глави Міноборони Сергія Шойгу щодо створення гіперзвукових ракет наземного базування "Калібр".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО підтримало підготовлюваний вихід США з ракетного договору з Росією. Союзники НАТО висловили жаль, що Росія продовжує заперечувати порушення, відмовляється надати будь-якої заслуговує довіри відповідь і не вживає ніяких очевидних кроків до дотримання договору.