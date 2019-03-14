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У Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю

Новини » Політика    14.03.2019 - 11:24
У Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю
Фото: Кертіс Скапаротти (nato.int)

Військові стратеги РФ вивчають можливість застосування ядерної зброї

Російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах. Про це заявив глава Європейського командування США Кертіс Скапаротти, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, "це частина російської доктрини і їх способу ведення війни". Крім того, представники Пентагону вважають, що РФ роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.

"Ескалація з метою домінування - ось як вони дивляться на це. І якщо ви подивитеся на модернізацію їх збройових систем сьогодні, то, думаю, ви помітите, як вони можуть використовуватися саме для цих цілей при певній ескалації. Я вважаю, що вони дійсно розробляються для цього", - сказав він.

Також виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Уилбарджер заявила, що РФ і Китай прагнуть підвести США до складної дилеми.

"Модернізація збройних сил Росії і Китаю, в поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм доконаного факту", - сказала вона.

Вона додала, що "Російські запаси нестратегічного ядерної зброї викликають занепокоєння, оскільки вони підтримують помилкову впевненість Москви в тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужного зброї, дасть Росії силове перевага у кризах і на більш низьких рівнях конфлікту".

Нагадаємо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Додамо, що 2 лютого президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності.

 

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