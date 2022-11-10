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США провели учения в Арктике: пытаются сдержать российскую агрессию

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Четверг 10 ноября 2022 17:33
США провели учения в Арктике: пытаются сдержать российскую агрессию Фото: США провели провокационные учения в Арктике, чтобы сдержать российскую агрессию (Brigette Waltermire/U.S. Air Force)
Автор: Елизавета Драбкина

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности с самолета C-130 на парашюте. Операция направлена на демонстрацию военных возможностей сдержать российскую агрессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

Отмечается, что эта операция стала первой в Европе демонстрацией экспериментальной программы Rapid Dragon, использующей стандартные процедуры воздушного десантирования для запуска крылатых ракет класса "воздух-поверхность", которые имеют радиус действия до 1,9 тысяч км в зависимости от варианта.

"Это ставит эту вещь в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокативными, не эскалационными. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансионистское поведение, демонстрируя усиленные возможности союзников", - сказал подполковник Командования специальных операций в Европе Лоуренс Мельникофф.

По его словам, запуск ракеты, осуществленный по Полярному кругу на норвежском космическом полигоне Андоя, также демонстрирует, как союзники могут наладить силы, комбинируя и объединяя системы вооружений новыми способами.

Он также отметил, что такие учения связаны с планированием худшего сценария в случае, если Россия нацелится на военные центры союзников в Европе.

"Это усложняет принятие решений Россией, поскольку мы знаем, что они нацелены на очень, очень большие конкретные группировки сил союзников,... авиабазу Рамштайн, ВВС Королевских ВВС Лейкенхит и т.д. Мы способны выжить. Если худшее произойдет, и кто-то выйдет из строя эти энергетические центры, мы можем с нашими партнерами перенаправить высокоточный артиллерийский огонь по всему альянсу", - сказал Мельникофф.

Напомним, что 26 октября Пентагон совершил запуск высокоточной ракеты-зонда.

В тот же день Россия произвела тренировочные пуски баллистических ракет с ядерными боеголовками.

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