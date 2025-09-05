США провели неудачную миссию в КНДР перед встречей Трампа и Кима в 2019 году, - СМИ

Более двух десятков источников, с которыми поговорило издание, раскрыли картину спецоперации, которую США пытались провести зимой 2019 года, перед встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое.

Планировалось, что группа спецсил ВМС США - "морских котиков" - установит специальную аппаратуру прослушивания в Северной Корее. Он позволил бы США перехватывать защищенные коммуникации Ким Чен Ына, поскольку переговоры готовились на очень высоком уровне, а предметом обсуждения была ядерная программа КНДР.

Операция была очень рискованной, поэтому требовала личного одобрения президента США. В случае неудачи высадка спецназовцев могла привести к срыву переговоров, кризису и в конце концов к эскалации с врагом, который обладает ядерным оружием.

Подразделение Team 6 SEAL, известное участием в ликвидации Усамы бен Ладена, месяцами тренировалось для высадки на побережье КНДР. Однако уже во время самой миссии произошла встреча, которая могла быть роковой - группа "котиков" встретилась с северокорейской лодкой.

"Фонарики с носа лодки промелькнули над водой. Опасаясь, что их заметили, морские котики открыли огонь. За считанные секунды все на северокорейской лодке погибли", - пишет издание.

Группа спецназначения, опасаясь, что их разоблачили, отступила, не установив прослушивающую аппаратуру. Позже стало известно, что лодка была рыбацкой, но действия морпехов во время засекреченного внутреннего разбора все равно признали правомерными и правильными.

Сам факт проведения операции никогда публично не признавался. Ее детали были строго засекречены, чиновники избегали даже намеков о ее проведении. Белый дом не уведомил даже членов Конгресса, которые контролируют разведывательные операции.

Потенциально это могло нарушить законодательство США. В то же время Белый дом дал понять, что не собирается отчитываться по этому поводу и отказался от комментариев, добавляет издание.