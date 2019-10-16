США провели кібероперацію проти Ірану

Після атаки на нафтові об'єкти Saudi Aramco США провели секретну кібероперацію проти Ірану. Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Джерела видання повідомляють, що атака відбулася в кінці вересня. Вона була спрямована проти "здібності Тегерана поширювати пропаганду".

Одне з джерел Reuters повідомило, що для США метою кібератаки було іранське обладнання, але не надало будь-яких подальших подробиць. У Пентагоні цю інформацію коментувати відмовилися.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом", а президент США Дональд Трамп розпорядився ввести нові санкції відносно Ірану.

Пізніше США опублікувало знімки, які підтверджують причетність Іраку до атаки на НПЗ в Саудівській Аравії. За словами чиновників, вони свідчать, що атака була здійснена з півночі або північного заходу. Таким чином, дрони прилетіли з боку Ірану та Іраку, а не з боку Ємену.

Нагадаємо, в суботу 14 вересня сталася атака безпілотників один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco.