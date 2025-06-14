Как эскалация на Ближнем Востоке поможет военным усилиям РФ в Украине: в ISW дали оценку
Резкий рост цен на нефть на мировых рынках после ударов Израиля по Ирану может сыграть на руку России в ее военных усилиях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
"Рост цен на нефть после ударов Израиля по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить ее способность поддерживать военные действия в Украине", - считают аналитики.
После операции Армии обороны Израиля в Иране фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, до 74,47 доллара за баррель. По данным ISW, доходы России от продажи нефти и газа составили примерно 30% от общих федеральных доходов страны в 2024 году.
Как отметили аналитики, экономическое давление на РФ все больше подрывает ее способность в поддержании длительных военных кампаний против Украины. Ранее российский диктатор Владимир Путин жаловался, что любое снижение цен на нефть может привести к "дестабилизации российской экономики".
"Россия может использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические трудности и финансировать затяжную войну в Украине, при условии, что цена на нефть останется высокой (например, выше 60 долларов за баррель)", - пояснили в ISW.
Последствия удара Израиля по Ирану
Напомним, Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по иранским военным и ядерным объектам 13 июня. Это отразилось на фондовых рынках и ценах на золото и нефть.
Стоимость нефти марки Brent достигла самого высокого показателя с апреля 2025 года. В то же время, фондовые рынки закрылись падением индексов.
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