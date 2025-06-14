Как эскалация на Ближнем Востоке поможет военным усилиям РФ в Украине: в ISW дали оценку

Резкий рост цен на нефть на мировых рынках после ударов Израиля по Ирану может сыграть на руку России в ее военных усилиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ).

"Рост цен на нефть после ударов Израиля по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить ее способность поддерживать военные действия в Украине", - считают аналитики.

После операции Армии обороны Израиля в Иране фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 5%, до 74,47 доллара за баррель. По данным ISW, доходы России от продажи нефти и газа составили примерно 30% от общих федеральных доходов страны в 2024 году.

Как отметили аналитики, экономическое давление на РФ все больше подрывает ее способность в поддержании длительных военных кампаний против Украины. Ранее российский диктатор Владимир Путин жаловался, что любое снижение цен на нефть может привести к "дестабилизации российской экономики".

"Россия может использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические трудности и финансировать затяжную войну в Украине, при условии, что цена на нефть останется высокой (например, выше 60 долларов за баррель)", - пояснили в ISW.