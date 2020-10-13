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У США протестувальники знесли пам'ятники Лінкольну і Рузвельту

Автор: РБК-Україна

Під час маніфестації, приуроченої до Дня Колумба (день відкриття Америки), протестувальники в Портленді (штат Орегон, США) знесли статуї американських президентів Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна. На акції "День гніву корінних народів" зібралися близько 200 осіб.

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Про це повідомляє The Oregonian.

Перед тим, як знести статуї, протестувальники побили шибки в будівлі Історичного товариства Орегону. А на його фасаді вивісили плакат з написом "Припиніть вихваляти расистів, колонізаторів, убивць".

Видання нагадує, що Рузвельт виступав з расистськими висловлюваннями на адресу корінних жителів США.

Нагадаємо, в червні США охопили масові протести, які спровокувало вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. По всій країні протестувальники билися з поліцією, горіли розграбовані магазини, більше десятка осіб загинули в зіткненнях.

Під час акції Black Lives Matter на Таймс-сквер натовп протестувальників протаранило авто.

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