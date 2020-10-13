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В США протестующие снесли памятники Линкольну и Рузвельту

Автор: РБК-Украина

Во время манифестации, приуроченной ко Дню Колумба (день открытия Америки), протестующие в Портленде (штат Орегон, США) снесли статуи американских президентов Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. На акции "День гнева коренных народов" собрались около 200 человек.

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Об этом сообщает The Oregonian.

Перед тем, как снести статуи, протестующие побили стекла в здании Исторического общества Орегона. А на его фасаде вывесили плакат с надписью "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США.

Напомним, в июне США охватили массовые протесты, которые спровоцировало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. По всей стране протестующие дрались с полицией, горели разграбленные магазины, более десятка человек погибли в столкновениях.

Во время акции Black Lives Matter на Таймс-сквер толпу протестующих протаранило авто.

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