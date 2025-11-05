США просят ООН отменить санкции против президента Сирии перед его визитом к Трампу

США подали в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене санкций против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Это происходит накануне запланированного визита сирийского лидера в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соединенные Штаты обратились в Совет Безопасности ООН с предложением отменить санкции против президента Сирии Ахмеда аль-Шараа, который в понедельник должен встретиться с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме.
Проект резолюции, с которым ознакомилось агентство, также предусматривает отмену санкций против министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.
Пока неизвестно, когда документ могут поставить на голосование. Для его принятия нужно как минимум девять голосов "за" и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности - США, Великобритании, Франции, Китая и России.
Вашингтон уже несколько месяцев призывает Совет Безопасности ослабить ограничения по Сирии.
Несмотря на то, что резолюция может быть не принята до понедельника, комитет Совета Безопасности по вопросам санкций уже неоднократно делал исключения для официальных поездок, поэтому сирийский президент, вероятно, все равно сможет посетить Белый дом.
После 13 лет гражданской войны бывший сирийский лидер Башар Асад был свергнут в декабре в результате молниеносного наступления повстанческих сил, возглавляемых группировкой "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая ранее была аффилирована с "Аль-Каидой".
С мая 2014 года группировка находится в списке санкций Совета Безопасности ООН против "Аль-Каиды" и "Исламского государства".
Ряд членов Таирского шерифского движения (ТАШ) также находятся под санкциями ООН - запретом на поездки, замораживанием активов и эмбарго на поставки оружия - включая и его лидера Шараа и Хаттаба.
В октябре этого года Сенат США проголосовал за отмену санкций, введенных против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря".
Речь идет о мерах, которые были направлены на давление против власти в Дамаске, ограничивая финансовые и торговые каналы для сирийских государственных структур и союзных компаний.
Теперь же, перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.
Напомним, что на днях мы писали, что лидер Сирии впервые в истории отправится с официальным визитом в Белый дом.