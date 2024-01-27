США будут продвигать формулу мира на международном уровне, - Кирби

Соедиенные Штаты будут продвигать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского на международном уровне.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что Вашингтон "привержен политике поддержки инициатив, исходящих от руководства Украины".

"Госдепартамент США опубликовал протокол дискуссии, которую провел с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь Энтони Блинкен. Джейк Салливан, конечно же, там присутствовал. Они говорили о важности продолжения глобальной поддержки Украины и, конечно, они также говорили о том, что происходит на поле боя, о том, как Зеленский видит все это", - заявил он.

Кирби подчеркнул, что в Давосе Зеленский рассказал о своей формуле мира.

"Таким образом возникла еще одна идея - попытаться “раскрутить формулу мира” Зеленского на международном уровне", - заявил он.

Глобальный "саммит мира"

Выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по поводу предложенной Украиной формулы мира.

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