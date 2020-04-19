У США пройшли протести проти умов карантину

У Сполучених Штатах тисячі американців вийшли на вулиці мітингувати з вимогою припинити або послабити карантинні обмеження. Про це передає AP.

На вулицях та біля адміністративних будівель мешканці кількох штатів в суботу, 18 квітня, американці влаштували пікети на наступний день після того, як президент Дональд Трамп опублікував серію твітів, які закликають демонстрантів "звільнити" певні штати.

В Техасі на акції протесту деякі з присутніх скандували: "Давайте працювати, давайте працювати!".

Багато американців стурбовані своєю нездатністю працювати через закриття підприємств. Занепокоєння поширюється по всій країні, так як кількість заяв на допомогу з безробіття зросла до 22 мільйонів за один місяць.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що епідемія коронавірусу у США імовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.