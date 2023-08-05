В США хотят расширить сотрудничество с Тихоокеанским регионом для противодействия Китаю

Двухпартийная группа американских сенаторов предложила создать советы национальной безопасности в стратегических тихоокеанских островных государствах, где расположены ключевые военные объекты США и которым грозит шпионаж со стороны Китая.

Малонаселенные страны, чьи территории охватывают огромные территории Тихого океана, имеют отношения с Соединенными Штатами, которые регулируются так называемыми Договорами о свободной ассоциации (COFA).

Согласно им, Вашингтон сохраняет ответственность за оборону этих государств и оказывает экономическую помощь, получая эксклюзивный доступ к стратегическим участкам океана.

"Сейчас существует ограниченная координация между США и странами COFA для противодействия злонамеренному влиянию Китая, ограничение покупки Китаем земли вокруг американских объектов на островах или предотвращение проникновения Китая и контроля за деятельностью США в островных государствах", - сказала сенатор Джони Эрнст.

Законодатели США отмечают, что кроме борьбы с китайским шпионажем, советы обеспечат лучшую координацию в таких сферах, как безопасность на море и противодействие незаконному рыболовству.

Отношения США и Китая

Отношения США и Китая в последнее время находились на самом низком уровне за десятилетия. В СМИ даже появилась информация, что Китай занялся моделированием сценариев возможной "тотальной войны" с США.

Причин напряженных отношений между государствами достаточно. В частности, ситуация вокруг Тайваня, шпионаж и кибератаки. Издание Politico сообщало, что Китай использует секретную базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки.

3 августа США и Китай впервые за более года обсудили двусторонние оборонные отношения на уровне Пентагона и МИД КНР.