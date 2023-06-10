Китай использует секретную базу на Кубе, чтобы шпионить за США, - Politico

Китай использует секретную базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, официальный представитель администрации Байдена рассказал, что китайская база на Кубе была создана раньше, а шпионская деятельность КНР вызывает постоянную обеспокоенность, поэтому США принимают меры для решения этой проблемы.

"На самом деле, КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - отметил чиновник.

Он добавил, что Байден поручил администрации решить эту проблему.

Секретная база Китая на Кубе

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Китай заключил тайное соглашение с Кубой о размещении электронного средства подслушивания на острове примерно в 100 милях от Флориды.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Минобороны США ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе.