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Китай использует секретную базу на Кубе, чтобы шпионить за США, - Politico

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Суббота 10 июня 2023 23:52
Китай использует секретную базу на Кубе, чтобы шпионить за США, - Politico Фото: Китай шпионит за США из базы на Кубе (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Максим Шушко

Китай использует секретную базу на Кубе для сбора разведывательных данных о Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По данным издания, официальный представитель администрации Байдена рассказал, что китайская база на Кубе была создана раньше, а шпионская деятельность КНР вызывает постоянную обеспокоенность, поэтому США принимают меры для решения этой проблемы.

"На самом деле, КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных", - отметил чиновник.

Он добавил, что Байден поручил администрации решить эту проблему.

Секретная база Китая на Кубе

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Китай заключил тайное соглашение с Кубой о размещении электронного средства подслушивания на острове примерно в 100 милях от Флориды.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Минобороны США ничего не знают относительно планов Китая о размещении тайной базы на Кубе.

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