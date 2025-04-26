США предлагают гарантии безопасности "коалиции решительных", а не напрямую Украине, - СМИ

США неофициально согласились предоставить гарантии безопасности странам "коалиции решительных", которые планируют направить военных в Украину для сдерживания РФ. Речь идет о разведывательной и материально-технической помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Британские чиновники рассказали изданию, что официальные лица США согласились предоставить разведывательную и материально-техническую поддержку европейским войскам в Украине для поддержки мирного соглашения с земли, воздуха и моря. Пока что переговоры идут в частном порядке.

Как написало The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер два месяца давил на президента США Дональда Трампа, чтобы получить необходимую поддержку.

В комментарии The Telegraph Стармер подтвердил, что есть прогресс в вопросе гарантий безопасности от США.

"Продолжаются дискуссии, и он (президент США Дональд Трамп, - ред.) неоднократно говорил, что будет за нас, как вы знаете. И я четко сказал, что это важный компонент того, что нам нужно сделать", - заявил премьер Британии.

Издание отмечает, что самолетам, военным кораблям и военным на земле, если они будут отправлены в Украину, понадобятся цепи поставок и помощь в понимании перемещений России в Украине и за ее пределами.

Пока остается неизвестным, будут ли США вмешиваться, если Россия нападет или атакует военных "коалиции решительных".