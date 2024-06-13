США прокомментировали расследование СМИ о том, как Россия передает на усыновление похищенных украинских детей

"Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа", - сказал он.

Советник Байдена добавил, что с начала полномасштабной войны, российские войска и другие российские официальные лица депортировали в Россию сотни тысяч украинских гражданских, в том числе детей.

Также он напомнил заявление президента США, что "Россия совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности". Он добавил, что Америка будет "продолжать поддерживать украинский народ, помогая ему защищаться от варварской захватнической войны России".