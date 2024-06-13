США прокомментировали расследование СМИ о том, как Россия передает на усыновление похищенных украинских детей

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Белый дом имеет новые и достоверные сообщения о том, что российские власти размещают похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению. Он отметил, что то, что делает Россия – ужасно.
Так Джейк Салливан отреагировал на новое расследование Financial Times на эту тему, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.
"Это отвратительно и ужасно. Эти украинские дети со своими семьями должны быть в Украине. Россия ведет войну не только против украинских военных, но и против украинского народа", - сказал он.
Советник Байдена добавил, что с начала полномасштабной войны, российские войска и другие российские официальные лица депортировали в Россию сотни тысяч украинских гражданских, в том числе детей.
Также он напомнил заявление президента США, что "Россия совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности". Он добавил, что Америка будет "продолжать поддерживать украинский народ, помогая ему защищаться от варварской захватнической войны России".
Напомним, что британский деловой журнал Financial Times обнаружил новые четыре анкеты похищенных украинских детей на российских сайтах по усыновлению.
По данным журналистов, дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах, которые были захвачены российской армией. Возраст детей, как сообщает издание, от 8 до 15 лет.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США помогут Украине восстановить и оградить ее энергетику от российских ударов.
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