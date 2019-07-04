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Біля берегів Канади стався сильний землетрус

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 08:46
Біля берегів Канади стався сильний землетрус
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Інформація про можливі наслідки землетрусу поки не надходила

Землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер в Канаді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

За даними Геологічної служби США, епіцентр залягав на глибині близько 10 км в 225 км від міста Порт-Харді. Інформація про можливі наслідки землетрусу поки не надходила, загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, 26 червня біля узбережжя американського штату Каліфорнія була зафіксована сейсмічна активність потужністю 5,6 балів.

Крім того, 16 червня в Тихому океані були зафіксовані два сильні землетруси. Один землетрус магнітудою 7,2 бала стався біля берегів Нової Зеландії, ще один землетрус було зафіксовано поблизу острівного королівства Тонга. Потужність другого землетрусу досягала 6,1 балів.

До цього РБК-Україна писало, що біля берегів Японії у вівторок, 18 червня, через землетрус магнітудою 6,8 балів утворилося цунамі заввишки близько 1 м. Близько 6 тисяч будинків в префектурі Ямагата і 3,2 тис. в префектурі Ніїгата залишилися без електроенергії.

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