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У США сталася стрілянина в торговому центрі, постраждали майже 20 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 21:56
У США сталася стрілянина в торговому центрі, постраждали майже 20 осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Стрілянина сталася в місті Ель-Пасо

У місті Ель-Пасо (штат Техас) в результаті стрілянини в супермаркеті Walmart поранено щонайменше 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBSnews.

Магазин, розташований в торговому центрі. Поліція просить уникати місце події. Зараз район оточений силами поліції і ФБР, в небо підняті поліцейські вертольоти. Операція із затримання стрілка досі триває.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Walmart, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в США в штаті Каліфорнія в місті Гілрой чоловік відкрив стрілянину на гастрономічному фестиваліGilroy Garlic Festival, в результаті загинули щонайменше три людини, близько 11 постраждали.

Крім того, 28 липня в Сполучених Штатах Америки у Нью-Йорку відбулася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, в результаті чого загинула одна людина і ще 10 постраждали.

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