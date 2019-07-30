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У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    30.07.2019 - 18:40
У США чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті, є загиблі
Фото: місце події (twitter.com/JerritaP_OnTv)

Стрілянину влаштував колишній співробітник супермаркету

У Сполучених Штатах Америки в штаті Міссісіпі в місті Саутхевен чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті Wallmart, в результаті чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий канал WREG.

За інформацією телеканалу, стрілянину влаштував колишній співробітник супермаркету, якого в понеділок звільнили з роботи за те, що пригрозив ножем одного з клієнтів.

Як наголошується, двоє загиблих були співробітниками магазину, а двох поранених, поліцейського і стрілка, доставили в місцеві лікарні.

 

Фото: місце події (twitter.com/JerritaP_OnTv)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в США в штаті Каліфорнія в місті Гілрой чоловік відкрив стрілянину на гастрономічному фестивалі Gilroy Garlic Festival, в результаті загинули щонайменше три людини, близько 11 постраждали.

Крім того, 28 липня в Сполучених Штатах Америки у Нью-Йорку відбулася стрілянина на вуличній вечірці в районі Бруклін, в результаті чого загинула одна людина і ще більше 10 постраждали.


 
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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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