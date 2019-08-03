В США произошла стрельба в торговом центре, пострадали почти 20 человек

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Стрельба произошла в городе Эль-Пасо

В городе Эль-Пасо (штат Техас) в результате стрельбы в супермаркете Walmart ранены по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBSnews.

Магазин расположен в торговом центре. Полиция просит избегать место происшествия. Сейчас район оцеплен силами полиции и ФБР, в небо подняты полицейские вертолеты. Операция по задержанию стрелка до сих пор продолжается.

BREAKING: Police are advising everyone avoid the Cielo Vista area as an active shooter alert is in effect near the Cielo Vista Mall area #ElPaso #ElPasoShooting pic.twitter.com/cNpa5Z90Rd — Jorge Salgado (@SalgadoPhoto_) August 3, 2019

Напомним, в Соединенных Штатах Америки в штате Миссисипи в городе Саутхевен мужчина устроил стрельбу в супермаркете Walmart, в результате чего двое людей погибли, еще двое получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в США в штате Калифорния в городе Гилрой мужчина открыл стрельбу на гастрономическом фестивалеGilroy Garlic Festival, в результате погибли по меньшей мере три человека, около 11 пострадали.

Кроме того, 28 июля в Соединенных Штатах Америки в Нью-Йорке произошла стрельба на уличной вечеринке в районе Бруклин, в результате чего погиб один человек и еще более 10 пострадали.