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У США сталася стрілянина в барі, є жертва

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 19:13
У США сталася стрілянина в барі, є жертва
Фото: стрільба (РБК-Україна)

У спортивному барі невідомий відкрив стрілянину

У США в столиці штату Міссісіпі Джексона відбулася стрілянина в спортивному барі. В результаті події одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Жінка і двоє чоловіків отримали поранення і були доставлені в лікарню. Їх травми не становлять загрози для життя.

Підозрюваний зник з місця злочину.

Нагадаємо, у центрі Києва в суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною.

Крім того, у двох американських містах сталася стрілянина в торгових центрах.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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