В США произошла стрельба в баре, есть жертва

В спортивном баре неизвестный открыл стрельбу
В США в столице штата Миссисипи Джексона произошла стрельба в спортивном баре. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Женщина и двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Их травмы не представляют угрозы для жизни.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
Напомним, в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.
Кроме того, в двух американских городах произошла стрельба в торговых центрах.
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Автор: РБК-Украина