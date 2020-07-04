ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США произошла стрельба в баре, есть жертва

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 19:13
В США произошла стрельба в баре, есть жертва
Фото: стрельба (РБК-Украина)

В спортивном баре неизвестный открыл стрельбу

В США в столице штата Миссисипи Джексона произошла стрельба в спортивном баре. В результате происшествия один человек погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Женщина и двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Их травмы не представляют угрозы для жизни.

Подозреваемый скрылся с места преступления.

Напомним, в центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой.

Кроме того, в двух американских городах произошла стрельба в торговых центрах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь