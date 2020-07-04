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У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною

Новини » Надзвичайні події     04.07.2020 - 11:51
У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною
Фото: поліція (Віталій Носач/РБК-Україна)

У результаті конфлікту є потерпілі

У центрі Києва у суботу, близько 04:00, невідомі влаштували бійку зі стріляниною. Сутички сталися на Бессарабській площі.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" у своєму Facebook.

"Бійка із стріляниною о 04:00 ранку у самому центрі міста - в Арені, що на Бессарабці. Просто натовп молодиків, які гамселилися між собою. Є потерпілі", - вказано у повідомленні.

При цьому сама суть конфлікту невідома.

Також спільнота поширила відео бійки у своєму Telegram. Обережно, відео демонструє насилля та жорстокість.

Речник столичної поліції Оксана Блищик повідомила РБК-Україна, що наразі не має інформації щодо цієї події. Агентство намагається отримати коментар від прес-служби поліції Києва.

Нагадаємо, в кінці травня у Броварах сталася перестрілка через розподіл пасажиропотоку між двома перевізниками.

Як писало РБК-Україна, в перестрілці в Броварах брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм Києва; Міністерство внутрішніх справ анулювало ліцензії цих фірм.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України КиївбійкаСтрільба
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