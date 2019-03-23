У Китаї зросла кількість жертв вибуху на хімзаводі

Фото: місце вибуху (twitter.com Weibo)

Влада Китаю повідомила про 62 загиблих

У Китаї кількість жертв вибуху на хімічному заводі зросла до 62 людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на South China Morning Post.

Влада Китаю повідомила місцевому телебаченню, що лише 26 із них вдалося впізнати. Ще 34 людини залишаються в критичному стані. Медики також оцінюють стан ще 60 людей як важкий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що кількість жертв вибуху на хімзаводі у місті Яничене в Китаї становила 44 людини. Ще 640 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У рятувальній операції та роботі з ліквідації наслідків залучено 192 пожежних команди, понад 930 військовослужбовців і важка техніка для розбирання завалів з 12 навколишніх міст.

Китайські ЗМІ зазначали, що вибух на заводі пестицидів був такої сили, що вибив шибки у вікнах будинків на відстані до півтора кілометра і пошкодив десятки припаркованих поруч автомобілів.

Вибух у Китаї на заводі пестиції забрав уже 62 життя. Пошукова операція триває. Медики повідомили про 34 людей у критичному стані та 60 - у важкому