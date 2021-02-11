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Байден закрив проект будівництва стіни з Мексикою

Новость на русском → Вашингтон, Четвер 11 лютого 2021 18:18
Байден закрив проект будівництва стіни з Мексикою Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно закрив проект щодо будівництва стіни між США і Мексикою. Також американський лідер скасував діючий там з 2019 року режим надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації в районі південного кордону був введений 45-м президентом США Дональдом Трампом. Фактично режим НС означає виділення додаткових коштів і спрощену схему виділення федерального фінансування в регіон.

"Я прийшов до висновку, що введення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необґрунтованим", - заявив Байден.

Байден підкреслив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів платників податків США на будівництво стіни на кордоні".

При цьому президент попросив палату представників США переглянути всі ресурси, спрямованих на будівництво стіни з Мексикою.

Нагадаємо, 21 січня у США призупинили будівництво стіни з Мексикою.

Раніше повідомлялося, що Джо Байден підписав перші укази на посаді президента Сполучених Штатів. Так, новий глава держави зупинив будівництво стіни з Мексикою і скасував посилення міграційного контролю.

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