У США проходять демонстрації проти ескалації конфлікту в Іраку

Групи протестувальників вийшли на вулиці у Вашингтоні та інших містах США в суботу, 4 січня, щоб засудити повітряний удар в Іраку, завданий за наказом американського президента Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

Атака в Іраку вбила іранського військового командира Кассема Сулеймані. Також Трампа наказав направити ще близько 3000 військовослужбовців на Близький Схід.

"Немає справедливості, немає миру. США геть війська з Іраку!", - скандували сотні демонстрантів перед Білим домом, перш ніж відправитися в Трамп Інтернешнл Готель, який розташований декількох кварталах.

Подібні акції протесту пройшли в Нью-Йорку, Чикаго та інших містах.

Солеймані, якого вважають другою найбільш впливовою людиною в Ірані, був убитий під час удару США по його автоколоні в аеропорту Багдада в п'ятницю в результаті різкої ескалації бойових дій на Близькому Сході між Іраном і Сполученими Штатами та їх союзниками.

Опитування громадської думки показують, що американці в цілому були проти військового втручання США за кордоном. Опитування, проведене в минулому році Чиказькою радою з глобальних питань, показало, що 27% американців вважають, що військові інтервенції роблять США більш безпечними, і майже половина опитаних вважають, що вони роблять країну менш безпечною.

Нагадаємо, в Іраку заявили про постраждалих в результаті вибуху ракети в "зеленій зоні" Багдада поблизу будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. За даними іракської поліції, в результаті обстрілу "зеленої зони" в іракській столиці постраждали як мінімум 5 осіб. Про загиблих не повідомляється.