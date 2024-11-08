США будут продолжать поддерживать Украину до конца срока президентства Байдена, - Пентагон

"У нас все еще остается около 2 миллиардов долларов в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому в ближайшие недели мы продолжим предоставлять пакеты", - подчеркнула Сингх.

Она отметила, что военная поддержка по-прежнему будет поступать на регулярной основе, и подчеркнула, что поддержка Украины имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, что является важным фактором, особенно после январской смены администрации.

"Поддержка Украины остается сильной", - добавила она.

На вопрос журналистов о возможности немедленного выделения 9 миллиардов долларов Сингх объяснила, что остается около 4 миллиардов долларов в уже выделенном бюджете, и добавила: "Президент сообщил Конгрессу о намерениях потратить эти средства до конца срока".

Когда журналисты спросили о рисках недостатка подотчетности при передаче новых траншей, Сингх подчеркнула уверенность в процессах Пентагона: "Мы уверены в прозрачности этого процесса и мероприятиях, которые помогают обеспечить поддержку, которую получает Украина".