США продовжуватимуть підтримувати Україну до кінця терміну президентства Байдена, - Пентагон

"У нас усе ще залишається близько 2 мільярдів доларів у USAI, які ми можемо виділити. Тому в найближчі тижні ми продовжимо надавати пакети", - підкреслила Сінгх.

Вона зазначила, що військова підтримка, як і раніше, надходитиме на регулярній основі, і підкреслила, що підтримка України має двопартійну підтримку в Конгресі, що є важливим фактором, особливо після січневої зміни адміністрації.

"Підтримка України залишається сильною", - додала вона.

На запитання журналістів щодо можливості негайного виділення 9 мільярдів доларів Сінгх пояснила, що залишається близько 4 мільярдів доларів у вже виділеному бюджеті, і додала: "Президент повідомив Конгрес про наміри витратити ці кошти до кінця терміну".

Коли журналісти запитали про ризики нестачі підзвітності під час передачі нових траншів, Сінгх підкреслила впевненість у процесах Пентагону: "Ми впевнені в прозорості цього процесу та заходах, які допомагають забезпечити підтримку, яку отримує Україна".