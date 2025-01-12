США продлили на полтора года действие спецстатуса TPS для украинцев

В американском ведомстве отметили, что продление позволяет соответствующим гражданам Украины, которые прибыли в страну до 16 августа 2023 года, сохранять статус TPS, и разрешение на трудоустройство после проверки.

"Продление TPS связано с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями в Украине, которые не позволяют гражданам Украины, имеющим право на получение помощи, безопасно вернуться", - рассказали в министерстве США.

Так, указывается в релизе ведомства 10 января, после соответствующего анализа было установлено, что 18-месячное продление TPS является "оправданным из-за условий, вызванных расширением российского военного вторжения в Украину, крупнейшей обычной военной операции в Европе после мировой войны II".

Перерегистрация для подтверждения статуса TPS

Расширение TPS для граждан Украины позволяет примерно 103 700 текущим правомочным бенефициарам повторно зарегистрироваться для этого специального статуса при условии проведенной проверки на соответствие требованиям программы.

Также отмечается, что перерегистрация ограничена лицами, которые ранее были зарегистрированы со статусом в TPS для граждан Украины.

"Эта группа включает граждан Украины (и лиц без гражданства, которые в последний раз проживали в Украине), которые непрерывно проживают в Соединенных Штатах по крайней мере с 16 августа 2023 года, имея или не имея законного иммиграционного статуса", - пояснили в американском ведомстве.

В министерстве внутренней безопасности США также обратили внимание, что каждое лицо, которое обрабатывает Департамент внутренней безопасности, проходит строгую проверку национальной безопасности и общественной безопасности во время начального процесса подачи заявки и снова во время перерегистрации.

"Если будет обнаружено, что любое лицо представляет угрозу, оно может быть задержано, выслано или передано в другие федеральные ведомства для дальнейшего расследования или уголовного преследования, если это необходимо. Физические лица не допускаются к TPS, если они были осуждены за любое тяжкое преступление или два проступка", - рассказали в министерстве.

Кроме того, американское ведомство признает, что "не все повторно зарегистрированные лица могут получить новый документ о разрешении на трудоустройство до истечения срока действия их текущего EAD", и автоматически продлевает на 12 месяцев срок действия EAD, ранее выданных по обозначению TPS Украины.

Проживание беженцев из Украины в США

Напомним, в США в апреле 2022 года официально ввели специальный статус Temporary Protected Status для граждан Украины, которые физически находились в США.

В ноябре того же года стало известно, что украинские беженцы в США получили право на работу автоматически. При этом такие льготы касались не всех категорий беженцев из Украины.

Также сообщалось, что в феврале 2024 года украинцам в США продлили пребывание по гуманитарным паролям еще на два года.

Так, право восстановить свой статус гуманитарного пароля предоставили как украинцам, которые прибыли в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), так и гражданам, которые получили гуманитарный пароль в пунктах пропуска через государственную границу США в период с 11 февраля по 25 апреля 2022 года, до введения этой программы.