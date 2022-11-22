В США ввели важную льготу для украинских беженцев: что нужно знать

Украинские беженцы в США теперь приобретают право на работу автоматически. Новое правило вступило в силу 21 ноября.

Пока это правило действует 90 дней и касается некоторых категорий беженцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на rubic.us.

Право на работу станет автоматическим со дня прибытия

После 3 месяцев для трудоустройства нужно будет брать разрешение, но оно будет бесплатным.

Отмечается, что льготы касаются всех категорий украинских беженцев. К примеру, часть украинцев с началом войны начали прибывать в США через границу с Мексикой, получая гуманитарный пароль.

Позже Конгресс принял изменения в законодательство, по которым такие украинцы были приравнены к беженцам, с правом на те же льготы и участие в тех же программах.

Впрочем, обычным беженцам можно работать с первого дня приезда в США. Как рабочее разрешение они имеют форму i-94, полученную на границе. Для получения физического рабочего разрешения представляют форму i-765 без уплаты пошлины 410 долларов.

Но украинцам приходится не только платить пошлину, но и ждать несколько месяцев, пока не придет их рабочее разрешение. И в течение этого времени они не могут работать.

В последние месяцы правозащитники пытались добиться справедливости. В результате суд принял решение в пользу украинцев.

Фото: Украинские беженцы прибывали в США по разным схемам (gettyimages.com)

Теперь с 21 ноября 2022 года украинские беженцы в США имеют право:

работать в первые 90 дней после приезда в США без рабочего разрешения;

не платить пошлину за первую подачу формы i-765 на получение рабочего разрешения.

То есть устроиться на работу можно сразу по приезду, только показав форму i-94, полученную на границе. Если только поставили штамп, форму можно получить на официальном сайте.

Кого касаются изменения в законодательстве для беженцев

После 90 дней работы по форме i-94 украинцы требуется настоящее рабочее разрешение. Чтобы получить его, необходимо подать форму i-765. За первую подачу такой формы теперь украинцы пошлины не платят.

До 5 декабря для освобождения от пошлины документы следует посылать по почте. Затем это будет доступно онлайн.

Нововведение касается двух из трех категорий украинских беженцев:

тех, кто приехал после 11 апреля и получил гуманитарный пароль в год;

приехавших по программе Uniting for Ukraine.

Новое правило не касается приехавших до 11 апреля украинцев и подали на TPS. Впрочем, если украинец только подал документы на TPS и еще его не получил, также подпадает под новый закон.

Напомним, мы писали, украинцы массово скупают дешевое жилье в Испании.