США продолжат передавать Украине военную помощь, но размер пакетов уменьшат, - Пентагон

"Мы продолжим оказывать Украине военную помощь, но в меньших объёмах. Это связано с тем, что Конгресс пока не выделил дополнительные средства. Мы призываем Конгресс принять запрос президента, чтобы мы могли продолжать оказывать Украине необходимую помощь", - заявила Сингх.

Она напомнила, что США уже потратили больше 95% суммы из $62,3 млрд, выделенных Украине. Осталось около $1 млрд в резервах.

По ее словам, Украина надеется на поддержку других стран.

"В прошлом месяце союзники и партнёры встретились в формате "Рамштайн", чтобы обсудить помощь Украине. В середине ноября состоится ещё одно заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Союзники и партнёры будут продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военной", - отметила представитель министерства обороны США.

Как США помогают Украине

Заместитель председателя Госдепартмента США Ведант Патель, заявил, что страна одинаково помогает Украине и Израилю в защите своих территорий. На прошлой неделе страна объявила об военном транше помощи Украине.

В начале октября президент США Джо Байден обратился в Конгресс для согласования бюджета в помощь Украине и Израилю. Сумма запроса составила 106 млрд долларов из них 61,4 млрд получит Украина.

Также с начала войны против России, США отправила в Украину почти 2 млн патронов калибра 155-мм.