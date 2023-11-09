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Пентагон просит у Конгресса 3 млрд долларов на расширение производства 155-мм снарядов

Вашингтон, Четверг 09 ноября 2023 03:57
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Пентагон просит у Конгресса 3 млрд долларов на расширение производства 155-мм снарядов Фото: иллюстративное фото (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В США хотят увеличить производство 155-мм снарядов. Для пополнения запасов истощенных войной в Украине и Израиле нужно три миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Армия США просит Конгресс выделить 3,1 миллиарда долларов на покупку и производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Эти средства необходимы для быстрой восполнения запасов, которые истощились в результате поставок Украине и Израилю.

Средства будут направлены на модернизацию или строительство предприятий по производству 155-миллиметровой артиллерии в нескольких штатах. Они будут взяты из пакета Байдена размером в 106 млрд долларов.

По словам представителя армии, из 3,1 миллиарда долларов, предназначенных для артиллерийских вооружений, около половины пойдет на наращивание промышленного потенциала, а остальная часть пойдет на закупку патронов.

Другая часть денег пойдет на финансирование расширения других боеприпасов, включая средства для увеличения годового объема производства перехватчиков ПВО Patriot с 550 до 650.

Помощь США Украине

В начале октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса США 106 млрд долларов. Из них 61,4 млрд долларов получит Украина.

Также США, по итогам заседания "Рамштайн", выделили пакет пособия в размере 200 млн долларов. Он включает в себя боеприпасы ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты.

США и союзники отправили Украине более 2 миллионов патронов калибра 155-мм в начале полномасштабной войны.

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