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США одинаково сосредоточены на войне в Украине и событиях в Израиле, - Госдеп

Вашингтон, Пятница 10 ноября 2023 00:54
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США одинаково сосредоточены на войне в Украине и событиях в Израиле, - Госдеп Фото: замглавы Госдепартамента США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заместитель председателя Госдепартамента США Ведант Пател, заявил, что США сосредоточены на помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя представителя Госдепартамента США Веданта Патела.

"Мы по-прежнему можем оставаться сосредоточенными на решение различных проблем, существующих в мире. Это также включает продолжающееся нападение России на Украину", - заявил Пател.

Заместитель представителя напомнил, что на прошлой неделе США выделило помощь Украине в войне.

"На прошлой неделе, мы объявили об очередном транше помощи в области безопасности для наших украинских партнеров и это то, на чем мы по-прежнему будем сосредотачиваться", - сказал чиновник.

Ведант Пател заметил, что США помогают как Украине, так и Израилю.

"В своем выступлении в овальном кабинете президент Байден говорил о важности не только, конечно, обеспечения Израиля всем необходимым для защиты своей безопасности, но и того, чтобы наши украинские партнеры продолжали оказывать поддержку, которую они оказывают, добиваются того, чтобы они могли продолжать защищать себя от посягательств на их территориальную ценность", - завершил ответ Пател.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что США хотят увеличить производство 155-мм снарядов, которые заканчиваются из-за войны в Украине и Израиле. Для этого Америке нужно три млрд долларов. Америка и союзники с начала войны в Украине отправили более 2 млн патронов калибра.

Президент США Джо Байден в октябре запросил у Конгресса США 106 млрд долларов. Из них Украине выделено 61,4 млрд долларов.

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