Безопасность США будет под угрозой, если Конгресс не одобрит помощь Украине, - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что интересы США могут пострадать, если правительство не одобрит пакет помощи Украине.

На брифинге Салливан заявил, что команда президента США Джо Байдена отправила запрос в Конгресс о выделении дополнительных средств.

"Администрация Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить дополнительные средства для поддержки Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы США. В запросе подробно описаны потребности каждой из этих областей, в том числе для Украины. Администрация считает, что эти средства необходимы как можно скорее.", - отметил Салливан.

Он заявил, что правительство США прилагает все усилия для того, чтобы убедить обе палаты Конгресса, как Республиканскую, так и Демократическую, поддержать данную инициативу.

"Я каждый день лично разговариваю по телефону с законодателями - как с демократами, так и республиканцами - чтобы доказать аргументы", - подчеркнул Салливан.

Комментируя ситуацию с поддержкой Украины, советник Байдена отметил, что без нового пакета помощи от Конгресса возможности США оказывать помощь Украине будут сокращаться.

"Это уже влияет на то, что США не могут дать Украине всё необходимое, и этот эффект будет только усиливаться со временем", - сказал представитель администрации Байдена.

Салливан подчеркнул, что в Конгрессе есть достаточно голосов для поддержки запроса президента США о выделении средств для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и укрепления границы.

"Национальные интересы Соединенных Штатов терпят серьезный ущерб, если мы не сможем обеспечить стабильное финансирование для Израиля, Украины, Индо-Тихоокеанского региона и границы", - заявил Салливан.

Пакет помощи США Украине

В октябре президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить 106 млрд долларов на помощь Украине и Израилю. Из этой суммы 61 млрд долларов предназначаются для Украины, а 14,3 млрд долларов - для Израиля.

Также США готовят новый пакет помощи Украине в размере 425 млн долларов. В него войдут ракеты и боеприпасы для борьбы с дронами.