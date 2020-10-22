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США продовжують розслідування "акустичних атак" на своїх дипломатів, - Держдеп

Вашингтон, Четвер 22 жовтня 2020 06:56
США продовжують розслідування "акустичних атак" на своїх дипломатів, - Держдеп
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Влада США продовжує розслідування так званих "акустичних атак" на своїх дипломатів за кордоном. Інциденти відбувалися в посольствах на Кубі, в Росії та Китаї.

Про це повідомив на прес-конференції держсекретар США Майкл Помпео.

Він підкреслив, що адміністрація США прагне розібратися в тому, що трапилося і "притягнути винних до відповідальності", якщо визнає це необхідним.

"Я слідкую за цим інцидентами. Ми виконали багато роботи, намагаючись встановити, як це все сталося. Ми продовжуємо намагатися точно визначити причини цього. Ми робимо все для забезпечення здоров'я і безпеки цих людей", - заявив держсекретар США.

Раніше цього тижня газета The New York Times з посиланням на джерела повідомила, що, на думку низки американських чиновників, нинішня вашингтонська адміністрація відмовляється належним чином розслідувати інциденти, унаслідок яких, як передбачається, після якогось зовнішнього впливу у американських посадових осіб, які несуть службу за кордоном, у тому числі в РФ, Китаї та на Кубі, спостерігалися проблеми зі здоров'ям.

Як писало видання, деякі посадові особи говорили про спроби приховати ряд випадків.

Помпео зазначив, що багато фактів, викладених у газеті, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Куби в "акустичних атаках" на американських дипломатів, унаслідок яких деякі з них отримали проблеми зі слухом.

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