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США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов, - Госдеп

Вашингтон, Четверг 22 октября 2020 06:56
США продолжают расследование "акустических атак" на своих дипломатов, - Госдеп
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Власти США продолжают расследование так называемых "акустических атак" на своих дипломатов за рубежом. Инциденты происходили в посольствах на Кубе, в России и Китае.

Об этом сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что администрация США стремится разобраться в случившемся и "привлечь виновных к ответственности", если сочтет это необходимым.

"Я слежу за этим инцидентами. Мы проделали много работы, пытаясь установить, как это все произошло. Мы продолжаем пытаться точно определить причины этого. Мы делаем все для обеспечения здоровья и безопасности этих людей", - заявил госсекретарь США.

Ранее на этой неделе газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что, по мнению ряда американских чиновников, нынешняя вашингтонская администрация отказывается должным образом расследовать инциденты, в результате которых, как предполагается, после некоего внешнего воздействия у американских должностных лиц, несущих службу за рубежом, в том числе в РФ, Китае и на Кубе, наблюдались проблемы со здоровьем.

Как писало издание, некоторые должностные лица говорили о попытках скрыть ряд случаев.

Помпео отметил, что многие факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности.

Напомним, 25 августа 2017 года Госдепартамент сообщил, что по меньшей мере 16 работников посольства США на Кубе пострадали от "акустической атаки" в конце 2016 года.

Добавим, что Государственный департамент США обвинил власти Кубы в "акустических атаках" на американских дипломатов, в результате которых некоторые из них получили проблемы со слухом.

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