США продовжать співпрацю з Європою щодо військ РФ біля України

США продовжують слідкувати за діями Росії щодо України та сигналізувати про неприйнятність ескалації російської агресії.

"Наша мета полягає в продовжені роботи з партнерами в Європі, щоб сигналізувати про неприйнятність нарощування сил (біля українського кордону - ред.), ескалації (російської агресії - ред.). Держсекретар Ентоні Блінкен та інші не відступлять від того, щоб зрозуміло це передавати", - заявила Псакі.

Нагадаємо, у квітні Росія стягнула до українського кордону десятки тисяч військових та важку техніку, що викликало занепокоєння не тільки в України, але і в західних партнерів.

США та країни Європи закликали Москву відмовитися від ескалації конфлікту. Минулого тижня РФ заявила, що відводить свої війська від кордону України, але водночас залишила біля Криму декілька десантних кораблів.