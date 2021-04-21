В Сенаті США підтримали законопроект щодо збільшення щорічної військової допомоги Україні

Голова Комітету закордонних справах Сенату Роберт Менендес наголосив, що законопроет є пакетом довгострокової допомоги, який демонструє "двопартійну відданість США безпечній Україні".

"Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", - заявив він.

Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.