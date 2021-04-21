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В Сенаті США підтримали законопроект щодо збільшення щорічної військової допомоги Україні

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 21:53
В Сенаті США підтримали законопроект щодо збільшення щорічної військової допомоги Україні Фото: в Сенаті США розглядають закнопроект про збільшення допомоги Україні (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Комітет Сенату США підтримав законопроект "Про безпекове партнерство з Україною". Документ передбачає, зокрема, збільшення щорічної військової допомоги США Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Голова Комітету закордонних справах Сенату Роберт Менендес наголосив, що законопроет є пакетом довгострокової допомоги, який демонструє "двопартійну відданість США безпечній Україні".

"Як ми усі знаємо, безпекова ситуація дедалі погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, аби надіслати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", - заявив він.

Для того, щоб набути сили закону, законопроект має бути проголосовано в Сенаті та в Палаті Представників і підписано президентом.

Нагадаємо, вчора у розмові з главой МЗС України Дмитром Кулебою Менендес запевнив його у готовності Сенату США і надалі рішуче підтримувати свого стратегічного партнера, особливо в умовах ескалації агресивних дій Росії.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.

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