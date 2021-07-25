США продовжать підтримку сил Афганістану, поки таліби не відступлять

США продовжать підтримувати військові сили Афганістану , поки "Талібан" не припинить наступ. Про це заявив керівник Центрального командування армії США, генерал Кеннет Маккензі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro

Після відведення військ США з Афганістану "Талібан" почав захоплювати нові території. Це викликало побоювання, що перемога бойовиків неминуча. У США кажуть, що не допустять цього.

За словами генерала, США будуть продовжувати завдавати удари з повітря на підтримку афганських сил, кщо таліби продовжать наступ.

Нагадаємо, що США збираються вивести з Афганістану афганців, які допомагали американській армії. Сполучені Штати вже схвалили 8000 заявок на візи від таких громадян.

Раніше повідомлялося, що вивезти афганців з країни стало проблемно, оскільки таліби контролюють дороги в Афганістані.