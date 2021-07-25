Тисячі афганців не можуть евакуюватися в США через захоплені талібами дороги

Багато жителів Афганістану, яких США погодилися евакуювати з цієї країни, у світлі наступу бойовиків радикального руху "Талібан" не зможуть приїхати в Кабул. Зі столиці їх повинна забрати американська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Тисячі афганців, які мають право на те, щоб США евакуювали їх з країни, тепер зіткнулися з останньою смертельно небезпечною перешкодою - дістатися до Кабула, не будучи захопленими або вбитими рухом "Талібан".

За даними NBC, деякі жителі країни повідомили американській владі, що не можуть прибути в Кабул, оскільки дороги вже контролюють таліби. Десятки афганців звернулися до благодійних організацій в США за фінансовою допомогою. Вони заявляють, що не можуть самостійно оплатити поїздку в афганську столицю.

У публікації наводиться коментар американського чиновника. Він констатував, що США вже майже не мають військової присутності в Афганістані і "не можуть забезпечити транспортування" евакуйованих осіб.