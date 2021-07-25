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Тисячі афганців не можуть евакуюватися в США через захоплені талібами дороги

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Кабул, Неділя 25 липня 2021 05:56
Тисячі афганців не можуть евакуюватися в США через захоплені талібами дороги Фото: таліби не дають афганцям евакуюватися в США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Багато жителів Афганістану, яких США погодилися евакуювати з цієї країни, у світлі наступу бойовиків радикального руху "Талібан" не зможуть приїхати в Кабул. Зі столиці їх повинна забрати американська сторона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Тисячі афганців, які мають право на те, щоб США евакуювали їх з країни, тепер зіткнулися з останньою смертельно небезпечною перешкодою - дістатися до Кабула, не будучи захопленими або вбитими рухом "Талібан".

За даними NBC, деякі жителі країни повідомили американській владі, що не можуть прибути в Кабул, оскільки дороги вже контролюють таліби. Десятки афганців звернулися до благодійних організацій в США за фінансовою допомогою. Вони заявляють, що не можуть самостійно оплатити поїздку в афганську столицю.

У публікації наводиться коментар американського чиновника. Він констатував, що США вже майже не мають військової присутності в Афганістані і "не можуть забезпечити транспортування" евакуйованих осіб.

Нагадаємо, що США мають намір вивезти з Афганістану афганців, які співпрацювали з військовими. Афганці працювали перекладачами і виконували іншу роботу, щоб допомогти в Афганістані американським військовим.

Раніше повідомлялося, що США видадуть візи вразливим верствам Афганістану.

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Талібан Афганистан
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