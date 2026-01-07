США будут продавать венесуэльскую нефть "без ограничений", - Politico

По его словам, первые продажи будут осуществляться из уже накопленных запасов сырой нефти, а впоследствии на продажу будет выставляться и вновь добытое сырье.

"Вместо блокирования нефтяных поставок мы позволим нефти течь на нефтеперерабатывающие заводы США и по всему миру, обеспечивая стабильные поставки, но эти продажи будет осуществлять правительство США", - заявил Райт во время конференции Goldman Sachs по энергетике, чистым технологиям и коммунальным услугам.

Райт подчеркнул, что продажи будут координироваться непосредственно правительством США, чтобы обеспечить стабильность на рынке и избежать спекуляций.

Что же касается выручки от продажи этой нефти, то они, по словам Райта, "будут зачислены на счета, контролируемые правительством США", а затем "вернутся в Венесуэлу на благо венесуэльского народа".

Заявление прозвучало в тот же день, когда американские военные захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с Венесуэлой, что лишь подчеркивает решимость Вашингтона взять под контроль венесуэльскую нефтяную индустрию.

Восстановление месторождений в Венесуэле

Ранее была информация, что полное восстановление венесуэльских месторождений требует десятков миллиардов долларов инвестиций и более десяти лет работы. В США говорят, что они поставят необходимые химикаты и оборудование для восстановления добычи шламовой нефти и планируют сотрудничать с правительством Венесуэлы для более масштабного восстановления нефтяного сектора.

Контроль США над нефтью

Президент Дональд Трамп ранее объявил, что Райт возглавит план США по продаже до 50 миллионов баррелей санкционной венесуэльской сырой нефти, переданной временными властями страны. По оценкам аналитиков, это может принести до 2,5 миллиарда долларов.

Ожидается, что Райт в среду встретится с руководителями отрасли по Венесуэле на конференции, а в пятницу проведет переговоры в Белом доме вместе с Трампом и другими высокопоставленными чиновниками администрации.