США продадут Тайваню дронов и ракет на 360 млн долларов на фоне военного давления Китая

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу ракет и дронов для Тайваня на 360 млн долларов. Это должно повысить безопасность острова.

Об этом заявило Агентство по вопросам сотрудничества в области оборонной безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваня беспилотников и ракет на сумму около 360 миллионов долларов.

При этом отмечается, что Вашингтон по закону обязан предоставить Тайваню средства самозащиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, что вызывает постоянный гнев Пекина.

В то же время Китай усиливает военное давление на Тайвань, включая организацию военных учений вокруг острова в прошлом месяце после инаугурации Лай Циндэ в должности президента.

В Пентагоне сообщили, что продажи помогут повысить безопасность получателя и помогут поддерживать политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.

Что получит Тайвань

В продажу входят противопехотные и противотанковые боеприпасы Switchblade 300 и сопутствующее оборудование ориентировочной стоимостью 60,2 миллиона долларов. Также Вашингтон продаст дроны ALTIUS 600M-V и сопутствующее оборудование ориентировочной стоимостью 300 миллионов долларов.

Речь идет о баражирующих боеприпасах, а именно небольших управляемых ракетах, которые могут летать вокруг конкретной области, пока их не направят на атаку.

Министерство обороны Тайваня выразило свою благодарность, особенно за усилия США по увеличению продаж оружия на остров. Тайвань неоднократно жаловался на задержку снабжения.

"В условиях частых военных операций китайских коммунистов вокруг Тайваня эти товары смогут выявлять и наносить удары в режиме реального времени, а также быстро реагировать на враждебные угрозы", - заявили в ведомстве.

Почему США поддерживают Тайвань

Тайвань является важным стратегическим партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе, помогая США сдерживать влияние Китая.

Также Тайвань является примером демократического общества в регионе, где доминируют авторитарные режимы, и поддержка Тайваня способствует продвижению демократических ценностей.

Следует отметить, что обеспечение безопасности Тайваня помогает поддерживать стабильность в регионе и защищать экономические интересы США, включая свободное передвижение по важным морским путям.